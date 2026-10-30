Когда киевлянам включат отопление: Кличко назвал дату начала подачи тепла

Централизованная система теплоснабжения Киева является одной из крупнейших в Европе.

С понедельника, 2 ноября, Киев начнет подключение жилых домов к отоплению, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С понедельника, 2 ноября, начнем подавать тепло и в жилые дома. На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженность теплосетей составляет около 3 000 км), потребуется до недели", – отметил он.

Мэр отметил, что решение о начале отопительного сезона в жилом секторе столицы было принято за несколько дней до резкого понижения температуры.

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Он также напомнил, что отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался 16 октября. По его словам, к отоплению уже подключены почти 50 процентов социальных учреждений. В частности, 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

Отопительный сезон – важные новости

17 октября первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что киевские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) прекратили производство электроэнергии, однако продолжают работать для обеспечения города теплом.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомыча" Елена Воронкова рассказала, какие существуют нормы температуры в помещении и за какие коммунальные услуги в Украине можно не платить, если в квартире недостаточно тепла.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявлял, что большая часть Киева в следующем отопительном сезоне может остаться без отопления.

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