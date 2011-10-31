Кабмин расщедрился: бюджетникам выделят еще 368 млн на зарплаты

В местные бюджеты дополнительно будет направлено 368 млн. 820,6 тыс. грн.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее постановление сегодня принял Кабинет министров.

Правительство выделило средства для обеспечения социально-защищенных расходов местных бюджетов. Деньги будут направлены на оплату труда работников бюджетных учреждений для недопущения какой-либо задолженности по этим выплатам.

В частности, средства будут потрачены на заработную плату педагогам, врачам, работникам сферы культуры, другим категориям бюджетников.

Дополнительные дотации выравнивания из госбюджета получат большинство областных бюджетов. Наибольшие финансовые вливания предусмотрены для Ивано-Франковской области - 31,3 млн. грн., Львовской – 32,7 млн. грн., Сумской - 24,8 млн. грн., Черниговской - 122,9 млн. грн.