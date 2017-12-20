НАПК отказалось проверять использование служебного положения Гелетеем

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отказалось проверять возможное использование служебного положения начальником Управления госохраны (УГО) Валерием Гелетеем. Об этом НАПК сообщило в ответе на обращение общественной организации «Центр противодействия коррупции», передает радио Свобода. Он, как ранее зафиксировали журналисты программы «Схемы», во время празднования своего юбилея мог использовать работников управления в собственных интересах – в качестве обслуги и водителей.

Читайте такжеЛуценко прокомментировал нападение охранников на журналистов во время празднования свадьбы его сына (видео)«Согласно ч. 5 ст. 216 Уголовного кодекса, досудебное расследование преступления по ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением", – ред.) осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины», – говорится в ответе Нацагентства.

В то же время в «Центре противодействия коррупции» такой ответ считают манипуляцией.

«Позиция НАПК, что злоупотребления служебным положением должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро является манипуляцией, поскольку в обращении были изложены четкие факты злоупотребления (что является преступлением), а использование своего положения Гелетеем в частных целях (что является нарушением антикоррупционного законодательства) и зафиксированы в материалах журналистского расследования. Согласно закону, НАПК имело право вынести предписание Гелетею, однако НАПК закрыло глаза на явное нарушение закона», – прокомментировал ответ агентства юрист «Центра противодействия коррупции» Андрей Савин.

Ранее «Центр противодействия коррупции» обратился к Администрации президента (АП) с просьбой провести служебное расследование относительно возможного использования своего служебного положения Гелетеем. Однако в АП отказались проводить служебное расследование и передали обращение к НАПК.

Ранее журналисты сообщали о том, что 28 августа работники Управления госохраны выполняли функции прислуги на праздновании 50-летнего юбилея своего руководителя Валерия Гелетея. В частности, госохранники сверяли списки приглашенных, были парковщиками и почетной стражей, встречая гостей праздника в парадной форме и отдавая им честь. Стражи-госслужащие несли службу на частном мероприятии своего руководителя до последнего посетителя.

Лично Валерий Гелетей в ответ журналистам программы «Схемы» заявил, что не видит в этом никаких противоречий: «Там, где присутствуют первые лица, всегда есть человек, который отдает честь, это порядок для военнослужащих. Поэтому здесь нет никаких нарушений».

В то же время в «Центре противодействия коррупции» отметили, что «в соответствии с требованиями законодательства, осуществление военнослужащими УГО таких действий, как прием подарков и цветов от гостей, дежурство в парадной военной форменной одежде при входе в заведение, содержат исключительно признаки обслуживания, а не обеспечение безопасности».

УГО, среди прочего, обеспечивает охрану премьер-министра, председателя Верховной Рады, председателя Верховного суда, генерального прокурора, прибывших на празднование. При этом сам Валерий Гелетей как руководитель этого управления не является охраняемым законом лицом: сопровождение госохраны не предусмотрен ни для него, ни для членов его семьи.

Вопреки этому, он привлекал работников УГО не только с целью собственной физической охраны, но и частных водителей для своей семьи. Журналисты «Схем» зафиксировали, как один из госохранников Александр Зубко подвозил на празднование жену, младшего сына и невестку Гелетея.

Оказалось, что членов семьи руководителя УГО он возит систематически, например, отвозит и забирает сына своего начальника со школы.