Нападение сотрудников УГО на журналистов: Гелетей хочет проверить на полиграфе всех участников инцидента (видео)

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей встретился с журналистом и оператором "Радио Свобода" и представителями других СМИ, чтобы обсудить предварительные результаты служебного расследования инцидента между сотрудниками УГО и съемочной группой.

По словам Гелетея, нарушение журналистом и оператором информагентства "Радио Свобода" режима в месте временного пребывания лиц, в отношении которых, согласно законодательству, осуществляются охранные меры, стало причиной недоразумения и резонанса в СМИ.

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"В ходе встречи присутствующих ознакомили с результатами предварительного служебного расследования, согласно которому фактов правонарушений со стороны военнослужащих УГО Украины не выявлено", - говорится в сообщении начальника Управления государственной охраны на его странице в Facebook.

Кроме того, глава УГО добавил, что охранное ведомство готово к проведению дополнительных независимых проверок относительно правомерности действий его подчиненных.

"Также предлагаю всем фигурантам инцидента, в том числе и представителям информационного агентства "Радио Свобода", пройти тестирование на полиграфе", - заявил Гелетей.

В свою очередь, журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач на своей странице в Facebook прокомментировал встречу с Гелетеем. "Военнослужащий упал. Там какой горб! В темноте, песок. Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - передал он слова начальника УГО.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и целый ряд политиков. Журналист сообщил, что на него и оператора напали сотрудники УГО, пытаясь помешать съемке.

Впоследствии начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" Инны Кузнецовой и извинился перед Михаилом Ткачом за поведение сотрудников.

18 сентября программа "Схемы" обнародовала видео нападения на съемочную группу в ночь на 16 сентября рядом с ресторанным комплексом в Козине, где в это время, по их информации, праздновал свадьбу сын генерального прокурора.