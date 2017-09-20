Нападение сотрудников УГО на журналистов: Гелетей хочет проверить на полиграфе всех участников инцидента (видео)
По результатам предварительного служебного расследования, фактов правонарушений со стороны военнослужащих УГО не обнаружили, отметил Гелетей.
Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей встретился с журналистом и оператором "Радио Свобода" и представителями других СМИ, чтобы обсудить предварительные результаты служебного расследования инцидента между сотрудниками УГО и съемочной группой.
По словам Гелетея, нарушение журналистом и оператором информагентства "Радио Свобода" режима в месте временного пребывания лиц, в отношении которых, согласно законодательству, осуществляются охранные меры, стало причиной недоразумения и резонанса в СМИ.
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"В ходе встречи присутствующих ознакомили с результатами предварительного служебного расследования, согласно которому фактов правонарушений со стороны военнослужащих УГО Украины не выявлено", - говорится в сообщении начальника Управления государственной охраны на его странице в Facebook.
Кроме того, глава УГО добавил, что охранное ведомство готово к проведению дополнительных независимых проверок относительно правомерности действий его подчиненных.
"Также предлагаю всем фигурантам инцидента, в том числе и представителям информационного агентства "Радио Свобода", пройти тестирование на полиграфе", - заявил Гелетей.
В свою очередь, журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач на своей странице в Facebook прокомментировал встречу с Гелетеем. "Военнослужащий упал. Там какой горб! В темноте, песок. Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - передал он слова начальника УГО.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и целый ряд политиков. Журналист сообщил, что на него и оператора напали сотрудники УГО, пытаясь помешать съемке.
Впоследствии начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" Инны Кузнецовой и извинился перед Михаилом Ткачом за поведение сотрудников.
18 сентября программа "Схемы" обнародовала видео нападения на съемочную группу в ночь на 16 сентября рядом с ресторанным комплексом в Козине, где в это время, по их информации, праздновал свадьбу сын генерального прокурора.