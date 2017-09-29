Начальник УГО Гелетей использовал подчиненных для обслуживания своего дня рождения - расследование

Работники Управления госохраны выполняли функции прислуги на праздновании 50-летнего юбилея своего руководителя Валерия Гелетея. Это зафиксировали журналисты программы «Схемы», пишет Радио Свобода.

В частности, госохранники сверяли списки приглашенных, были парковщиками и почетной стражей, встречая гостей праздника в парадной форме и отдавая им честь. Стражи-госслужащие несли службу на частном мероприятии своего начальника до последнего посетителя.

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Празднование состоялось 28 августа в Доме официальных приемов Государственного управления делами в центре Киева по адресу Грушевского, 22.

Беспрепятственный въезд и выезд гостей с праздника обеспечивали сотрудники Нацполиции, которые для этого выключали светофоры и поставили регулировщиков.

Среди тех, кто пришел на день рождения Гелетея, были министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, председатель ЦИК Михаил Охендовский, руководитель госпредприятия «Укроборонпром» Роман Романов, ряд председателей высших судов (Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько), экс-премьер Арсений Яценюк, нынешний глава правительства Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий и генпрокурор Юрий Луценко.

Именно на свадьбе сына Луценко за выполнением несвойственных им функций также были замечены сотрудники Управления госохраны, которые, в частности, обеспечивают охрану генерального прокурора и членов его семьи «в местах постоянного и временного пребывания».

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«Схемы» спросили у Валерия Гелетея, для чего работников госохраны так массово использовали для обслуживания его частного банкета. Но он не увидел в этом никаких противоречий: «Я имею право на то, чтобы отпраздновать в том формате, кого я охраняю, кому я обеспечиваю безопасность, с кем я общаюсь, от жизни которых зависит моя судьба. Где бы это ни было: парикмахерская, любые другие места. Там, где присутствуют первые лица, всегда есть человек, который отдает честь, это порядок для военнослужащих. Поэтому здесь нет никаких нарушений».

УГО, среди прочего, обеспечивает охрану премьер-министра, главы Верховной Рады, главы Верховного суда, генерального прокурора, прибывших на празднование.

При этом сам Валерий Гелетей, как глава УГО, не является охраняемым законом лицом: сопровождение госохраны не предусмотрено ни для него, ни для членов его семьи. Вопреки этому, он использует работников УГО не только с целью собственной физической охраны, но и как частных водителей для своей семьи.

Журналисты зафиксировали, как один из госохранников – Александр Зубко – подвозил на празднование жену, младшего сына и невестку Гелетея. Оказалось, что членов семьи руководителя УГО он возит систематически на постоянной основе. Например, отвозит и забирает сына своего начальника со школы.

«Зубко – не личный водитель родственников Валерия Гелетея, которому они платят собственные средства. Он главный специалист автотранспортного отдела Управления госохраны, который получает больше 10 тысяч гривень зарплаты из госбюджета ежемесячно. И по закону такие обязанности, как транспортировка по городу сына своего начальника, на него не возложены», – говорится в сюжете.

Согласно закону «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» в местах постоянного и временного пребывания государственная охрана обеспечивает безопасность: президента Украины; председателя Верховной Рады Украины; премьер-министра Украины; председателя Конституционного суда Украины; председателя Верховного суда Украины; первого заместителя председателя Верховной Рады Украины; первого вице-премьер-министра Украины; министра иностранных дел Украины; генерального прокурора, – а также безопасности членов их семей, которые проживают вместе с ними или сопровождают их.