Порошенко и глава ЕНП скоординировали пути усиления давления на Россию

Председатель Европейской народной партии Джозеф Доль выступает за сохранение санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Об этом Доль заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в рамках Конгресса ЕНП на Мальте, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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Отмечается, что стороны скоординировали пути усиления международного давления на Россию в связи с ее последними действиями по дестабилизации ситуации на Донбассе.

Президент ЕНП подтвердил неизменность поддержки Украины и сохранения санкций против России до момента восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также во время встречи стороны обсудили перспективы завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.