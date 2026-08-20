Скандал вокруг Sense Bank: НБУ требует уволить председателя наблюдательного совета

Нацбанк возбудил административное производство по вопросу оценки коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета.

Национальный банк Украины признал председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости и требует от правительства безотлагательно прекратить его полномочия и избрать нового члена наблюдательного совета. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель НБУ Андрей Пышный, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, речь идет именно о прекращении полномочий Гладишенко, а не о его отстранении. Решение принял Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

Пышный напомнил, что в мае 2026 года, после обнародования первой части материалов так называемых "пленок Миндича", Нацбанк инициировал проверку соответствия председателя наблюдательного совета требованиям независимости. В то же время обнародованные материалы не могли служить достаточным основанием для решения регулятора.

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Ситуация изменилась после того, как НАБУ обнародовало материалы досудебного расследования по операции "Форест Гамп". По словам главы НБУ, они содержат факты, подтверждающие получение и выполнение Гладишенко указаний от посторонних лиц. Это, как отметил Пышный, дало Комитету НБУ достаточные основания для принятия решения о его несоответствии требованиям независимости.

Кроме того, регулятор открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета Sense Bank.

"Обнародованные материалы НАБУ дают основания полагать, что самоотстранение Николая Гладишенко носило лишь формальный характер, и фактически он продолжал влиять на деятельность банка", – сказал Пышный.

По его словам, наблюдательный совет неадекватно отреагировал на эту ситуацию, что ставит под сомнение способность его членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка.

В то же время Пышный сообщил, что наблюдательный совет Sense Bank в настоящее время не имеет кворума, а значит, является неправомочным.

"Это требует его доукомплектования путем назначения в него представителей государства от Кабинета министров и соответствующего комитета Верховной Рады", – отметил глава НБУ.

Операция "Форест Гамп" – главные новости

Правительство решило отстранить председателя наблюдательного совета Sense Bank и инициировало отстранение председателя правления банка, заявил премьер-министр Сергей Корецкий на фоне операции НАБУ и САП "Форест Гамп".

НАБУ расследует легализацию средств на залог за фигуранта дела "Мидас". Имя не разглашается, но на опубликованных записях разговоров звучит имя "Герман", а сумма соответствует залогу, назначенному экс-министру энергетики Герману Галущенко. По данным правоохранительных органов, в состав преступной группы входили заместитель главы Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка.

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