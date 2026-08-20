Из-за блокады портов ситуация в Украине сейчас хуже, чем в 2022 году, – министр

До начала полномасштабной войны запас прочности был наилучшим за весь 2021 год.

Из-за блокады портов Большой Одессы и фактической остановки аграрного экспорта из Украины экономическая ситуация в отрасли и, в частности, положение фермеров сейчас хуже, чем в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Экономическая ситуация сейчас хуже, чем в 2022 году – это правда. Во-первых, в 2022 году предыдущий, 2021-й год, был самым прибыльным в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Этот запас был фактически израсходован в 2022 году, когда у нас были огромные переходные остатки, дорогая логистика и все продавали в убыток. За счет этого фермеры продолжали работать – они просто расходовали этот запас", – объясняет глава Минагро.

По его словам, средняя доходность фермера с гектара в 2021 году составляла 300–400 долларов. Он не исключает, что этот показатель мог доходить и до 500 долларов.

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"Очевидно, что в 2022-м, 2023-м, 2025-м годах люди старались выживать, где-то с небольшим плюсом или работать в нуле. У них нет таких ресурсов. Люди работают, им удается выплачивать зарплату, но не удается формировать запасы. Есть ли в секторе 10 миллиардов долларов или нет – это существенно. Тогда они были в резерве, а сейчас их нет", – говорит Высоцкий.

Чиновник называет еще два важных фактора: полномасштабное вторжение – и, соответственно, блокада – начались в конце зимы. У фермеров уже были запасы для посевной, а цены на зерно сразу выросли.

"Остальные факторы одинаковы: логистика ограничена – и тогда, и сейчас. Но тогда произошло резкое подорожание международных цен, что немного покрывало разницу. А сейчас, поскольку идёт сезон уборки урожая, этого эффекта нет. И третий фактор – тогда уже всё было закуплено для посевной кампании. Я не говорю о том, что с бронированием сложнее, что людей меньше – это всё тоже. Но три экономических фактора: запасов нет, цены не растут, материально-технической подготовки к следующей посевной кампании нет. Поэтому да, действительно, сейчас ситуация в секторе намного хуже, чем была в марте или в апреле 2022 года", – констатирует министр.

При этом издание Bloomberg пишет, что обстрелы портов Большой Одессы стали серьёзным ударом для аграрного сектора. Обычно на порты приходится около 90% зерновых поставок Украины, но их потоки практически остановились именно тогда, когда уборка урожая набрала полные обороты. Это также стало серьезным ударом для экономики в целом, поскольку аграрные поставки составляют более половины экспортных доходов страны.

По оценкам Oxford Economics, Украина может потерять эквивалент 1,8% ВВП в этом году и 2,1% в 2027 году. По пессимистическому сценарию, в 2027 году Украина может потерять эквивалент 5,3% ВВП. По данным НБУ, в этом году страна может потерять из-за экспортной блокады до 2,5 млрд долларов.

Ограничения украинского агроэкспорта – последние новости

Украина договорилась о 50%-ной скидке на железнодорожные перевозки своего зерна транзитом через Молдову до конца 2026 года. Однако данное направление может обеспечить только 10% экспорта страны.

В то же время фермеры в Молдове выдвинули правительству требование решить вопрос с украинским транзитом до 21 августа. Если этого не произойдет, фермеры угрожают массовыми протестами.

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