Командиру, который самостоятельно вывез раненых бойцов, присвоили звание Героя Украины

Владислав Польский под обстрелом добрался до двух тяжелораненых бойцов, застрявших на поврежденной роботизированной платформе, собственноручно перенес их в пикап и вывез.

Командиру штурмовой роты Владиславу Польскому присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Военный лично эвакуировал двух тяжелораненых бойцов, которые остались посреди поля на подбитой наземной роботизированной платформе. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 августа.

Звание Героя Украины Владиславу Польскому присвоили "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Спасение украинских военных – что известно

Как сообщала Группировка Объединенных сил ВСУ, двое военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 успешно выполнили боевую задачу и захватили позиции противника.

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Во время возвращения их атаковали российские беспилотники "Молния". В результате ударов оба штурмовика получили тяжелые ранения и уже не могли самостоятельно передвигаться.

Раненые остались посреди открытого поля на поврежденной наземной роботизированной платформе.

В этот момент аэроразведка заметила гражданский пикап, который на большой скорости двигался прямо в направлении опасного участка. За рулем был Владислав Польский. Командир штурмовой роты спешил на помощь своим подчинённым и, по словам военных, даже не успел надеть бронежилет.

Он добрался до поврежденной роботизированной платформы, после чего собственными силами перенес двух тяжелораненых бойцов в кузов пикапа.

После этого военный быстро вывез их из опасной зоны в укрытие. За спасение бойцов командир получил высшее звание.

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