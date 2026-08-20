ГБР проводит массовые обыски по выявлению тех, кто служит только 'на бумаге'

Государственное бюро расследований начало масштабную операцию "Справедливость для бойцов" для противодействия злоупотреблениям в воинских частях и выявления лиц, которые лишь формально числятся на службе. Об этом говорится в сообщении ГБР.

В частности, цель операции – разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают в интересах командиров.

Кроме того, особое внимание уделяется случаям, когда подчиненных вместо выполнения воинских обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам.

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"Следственные действия проводятся в различных регионах Украины. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска", – говорится в сообщении.

ГБР проводит массовые обыски по выявлению тех, кто служит только 'на бумаге'

Как отметили в ГБР, основная часть производств касается незаконного начисления и получения выплат. Так, в 12 таких производствах проводятся 58 обысков. По их результатам планируется предъявить подозрение 20 лицам.

Еще пять обысков проводятся в рамках производства по делу о незаконном использовании труда военнослужащих. И еще девять – в деле о коррупционных злоупотреблениях, в котором готовятся подозрения двум фигурантам.

В ГБР подчеркнули, что в целом по итогам операции планируется предъявить подозрение 22 лицам.

ГБР проводит массовые обыски по выявлению тех, кто служит только 'на бумаге'

При этом ГБР завершило расследование еще по четырем уголовным делам о незаконных выплатах военнослужащим. Обвинительные акты в отношении 16 человек планируется направить в суд.

"Операция "Справедливость для бойцов" проводится при содействии командования Вооруженных Сил Украины. ГБР и Генеральный штаб совместно работают над тем, чтобы каждый военнослужащий выполнял определенные законом обязанности, а средства, предназначенные для обороны государства, использовались исключительно по назначению", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта операция является продолжением системной работы ГБР по наведению порядка в военной сфере.

Другие обыски – главные новости

Как сообщал УНИАН, недавно ГБР проводило операцию "Честный призыв", в рамках которой проходили обыски в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по всей Украине. Основное внимание уделялось фактам содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышению военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениям и пыткам военнообязанных.

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