ГБР проводит массовые обыски по выявлению тех, кто служит только 'на бумаге'

В рамках 21 уголовного дела запланировано провести 72 обыска.

Государственное бюро расследований начало масштабную операцию "Справедливость для бойцов" для противодействия злоупотреблениям в воинских частях и выявления лиц, которые лишь формально числятся на службе. Об этом говорится в сообщении ГБР.

В частности, цель операции – разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают в интересах командиров.

Кроме того, особое внимание уделяется случаям, когда подчиненных вместо выполнения воинских обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам.

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"Следственные действия проводятся в различных регионах Украины. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, основная часть производств касается незаконного начисления и получения выплат. Так, в 12 таких производствах проводятся 58 обысков. По их результатам планируется предъявить подозрение 20 лицам.

Еще пять обысков проводятся в рамках производства по делу о незаконном использовании труда военнослужащих. И еще девять – в деле о коррупционных злоупотреблениях, в котором готовятся подозрения двум фигурантам.

В ГБР подчеркнули, что в целом по итогам операции планируется предъявить подозрение 22 лицам.

При этом ГБР завершило расследование еще по четырем уголовным делам о незаконных выплатах военнослужащим. Обвинительные акты в отношении 16 человек планируется направить в суд.

"Операция "Справедливость для бойцов" проводится при содействии командования Вооруженных Сил Украины. ГБР и Генеральный штаб совместно работают над тем, чтобы каждый военнослужащий выполнял определенные законом обязанности, а средства, предназначенные для обороны государства, использовались исключительно по назначению", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта операция является продолжением системной работы ГБР по наведению порядка в военной сфере.

Другие обыски – главные новости

Как сообщал УНИАН, недавно ГБР проводило операцию "Честный призыв", в рамках которой проходили обыски в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по всей Украине. Основное внимание уделялось фактам содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышению военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениям и пыткам военнообязанных.

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