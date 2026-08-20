Tesla получила гигантский контракт на грузовики Semi: кто заказал рекордную партию

Semi – это полностью электрический седельный тягач, созданный компанией Tesla.

Компания Tesla получила крупнейший заказ на электрические грузовики Semi. Шведская транспортная компания Einride AB заказала 500 таких машин, пишет Teslarati.

Einride планирует использовать 500 грузовиков Semi в рамках своей платформы интеллектуального управления автопарком Saga AI. Она позволяет масштабировать использование электрических грузовиков в сфере перевозок. Это способствует оптимизации затрат на логистику.

Грузовики будут обслуживать крупных корпоративных клиентов, в частности Amazon. Они расширят сеть электрических грузовиков Einride на логистических маршрутах в Калифорнии, Нью-Джерси, Техасе, Иллинойсе и Джорджии.

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Поставки будут осуществляться в несколько этапов в течение следующих двух лет. Первые грузовики Semi компания Einride получит уже в сентябре.

Сегодня Tesla Semi активно привлекает крупных корпоративных клиентов к своему проекту. Наиболее ярким примером стали Frito-Lay и PepsiCo, которые в течение последних нескольких лет сотрудничали с Tesla, чтобы усовершенствовать различные характеристики грузовика. Сотрудничество побудило Tesla внести некоторые изменения в конструкцию грузовика.

Tesla Semi – последние новости

Первый грузовик Tesla Semi сошел с новой производственной линии на заводе Gigafactory Nevada в этом году. Это стало ключевым этапом в расширении производства электрических тягачей компанией Илона Маска.

Стоит отметить, что Semi стал одним из крупнейших "долгостроев" Tesla. Электрический грузовик был представлен в 2017 году. Его серийный выпуск планировалось начать ещё в 2019-м, однако запуск производства несколько раз откладывали, из-за чего выход модели на рынок существенно затянулся.

В феврале Tesla раскрыла окончательные технические параметры электрогрузовика. Компания подтвердила, что Semi будет доступна в двух модификациях: Standard Range с запасом хода около 520 км при полной загрузке и Long Range, которая сможет преодолевать примерно 800 км без подзарядки. Обе модификации Tesla Semi получили трехмоторную силовую установку общей мощностью около 1000 к. с.

Эксперты оценивают Tesla Semi как потенциально революционный грузовик, способный изменить рынок логистики. Ранее известный американский телеведущий Джей Лено опробовал Tesla Semi. Среди главных преимуществ электрогрузовика он отметил его мощную батарею и предсказал, что модель может положить конец использованию дизельных двигателей в этом сегменте.

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