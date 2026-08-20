Польша готовится к войне: генерал НАТО сделал тревожный прогноз

Варшава активно готовится к возможному конфликту с Россией, хотя надеется, что удастся избежать войны.

Польша готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией, хотя надеется, что войны не будет. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что масштабная провокация со стороны Кремля может произойти уже в ближайшие месяцы.

Об этом польский чиновник заявил в интервью, опубликованном 17 августа. По его словам, Варшава больше не может рассматривать потенциальные сценарии лишь как "реальные" или "нереальные", а оценивает их по степени вероятности.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не наступит", – сказал Томчик.

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Варшава усиливает оборону

В польском посольстве в Вашингтоне пояснили, что ускоренная подготовка страны не означает ожидания неизбежной войны. Ее цель – сдержать возможную российскую агрессию.

Польша тратит на оборону почти 5% ВВП и продолжает укреплять свои вооруженные силы. В Варшаве подчеркивают, что после начала полномасштабной войны России против Украины укрепление обороноспособности стало ключевым элементом национальной безопасности, пишет Fox News.

Кроме того, Польша готовится к возможным атакам на критическую инфраструктуру и энергетические объекты.

В НАТО опасаются проверки единства Альянса

Бывший командующий американскими силами в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Филип Бридлав заявил, что Россия может попытаться организовать провокацию, которая создаст неопределенность в отношении реакции Альянса.

По его мнению, Москва может стремиться проверить, готовы ли отдельные страны НАТО реагировать на угрозу, и таким образом попытаться усилить разногласия между союзниками.

Статья 4 Североатлантического договора позволяет союзникам требовать консультаций, если их безопасность или территориальная целостность оказались под угрозой. Статья 5 предусматривает принцип коллективной обороны в случае вооруженного нападения.

Напряженность в отношениях с Россией растет

Предупреждения Польши прозвучали на фоне сообщений о российских гибридных действиях и обострении отношений Москвы с западными странами.

В частности, в августе премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о подготовке Варшавы к различным сценариям на фоне угроз со стороны России. Ранее польские власти также сообщали о предотвращении вероятного российского плана убийства гражданина США украинского происхождения в Варшаве.

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