Россия может производить более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц, - ГУР

Основной упор россияне делают на производстве ракет "Искандер-М", Х-101 и "Калибров".

Россия имеет на своих складах запасы из сотен баллистических и крылатых ракет различных типов. Об этом сообщает"Украинская правда" со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).

По данным разведки, в наличии у России имеются:

600 ракет "Оникс";

450 ракет "Калибр";

400 ракет РМ-48У для комплексов С-400;

около 130 ракет для "Искандера-М" по состоянию на 5 августа;

120 "Цирконов";

100 ракет Х-101;

по 50 ракет "Кинжал", а также северокорейских KN-23 и KN-24.

В целом, по данным ГУР, Россия способна производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. В настоящее время противник уделяет основное внимание производству таких ракет, как "Искандер-М", Х-101 и "Калибров".

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В частности, по данным разведки, у России есть план по производству 60 ракет 9М723 для комплексов "Искандер-М". В июле оккупантам удалось превысить этот план, выпустив 65 ракет 9М723 и 87 ракет Х-101.

Также Россия производит около 50 баллистических ракет РМ-48У для С-400 в месяц. По данным ГУР, в этом году РФ в целом планировала производство более 480 таких ракет – производственный план вырос более чем вдвое по сравнению с 2025 годом.

Российские ракеты: важные новости

Отметим, что еще в июле ГУР сообщало, что РФ имеет на своих складах до 200 баллистических ракет 9М723 для комплексов "Искандер". То есть количество таких ракет в запасах РФ за последний месяц существенно сократилось.

В то же время уже в августе ГУР сообщало о том, что РФ существенно наращивает производство различных типов ракет, что позволяет ей увеличивать регулярность атак по Украине. Как отметил Вадим Скибицкий, заместитель начальника ведомства, сейчас РФ наносит по Украине массированные удары чаще, чем раз в неделю. Тогда как ранее такие удары наносились с интервалом в 10 дней.

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