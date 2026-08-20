Астрономы обнаружили самую быструю звезду в Млечном Пути

Она движется в 100 000 раз быстрее, чем самолет.

Астрономы обнаружили самую быструю из известных звезд в нашей галактике Млечный Путь, она вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

Как пишет The Guardian, звезда, получившая название S301, движется со скоростью около 25 000 км в секунду, что в 100 000 раз быстрее, чем коммерческий самолет. Это также ближайшая из известных звезд к центральной черной дыре Млечного Пути, Стрельцу A*.

"Особенность этой звезды заключается в том, что она вращается вокруг Стрельца A* по очень тесной орбите, совершая полный оборот всего за 8,7 лет, и приближается к черной дыре на расстоянии, в 12 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца. Это беспрецедентно", – сказал аспирант Института внеземной физики им. Макса Планка (MPE) в Гархинге, Германия Феликс Манг.

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Это открытие дает астрономам новый способ изучения черной дыры. Общая теория относительности предсказывает, что вращающаяся черная дыра увлекает за собой пространство-время. Это искажение должно постепенно изменять орбиту S301 – поскольку звезда приближается так близко к Стрельцу A*, эти изменения могут стать измеримыми примерно через десятилетие.

"Впервые мы сможем напрямую измерить вращение массивной черной дыры, что станет ключевой проверкой теории Эйнштейна", – сказал соавтор исследования Стефан Гиллессен, также из Института Макса Планка.

Ученые смогли проследить орбиту S301 с 2017 года и, отслеживая ее до следующего ближайшего сближения в 2031 году, надеются получить достаточно данных.

Ранее астрономы обнаружили атмосферу на каменистой планете за пределами нашей Солнечной системы. Речь идет о планете LHS 1140b, которая вращается вокруг небольшой холодной звезды типа M-карлик примерно в 50 световых годах от Земли.

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