НАБУ раскрыло новые факты о преступной группе с участием руководителей ОП и нардепов

Участники преступной организации незаконно завладели активами предприятий на сумму свыше 248 миллионов гривен и пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн гривен.

Деятельность преступной организации под руководством действующего и бывшего народных депутатов, в состав которой входили высокопоставленные чиновники Офиса президента Украины и другие лица, не ограничивалась легализацией незаконно полученных средств. Об этом в новом видео, обнародованном НАБУ и САП, рассказал детектив Александр Иванов.

В частности, как рассказал детектив, основной целью деятельности преступной организации было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами предприятий путем незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности, находившимися в собственности других лиц.

Так, с этой целью два соорганизатора заключили так называемое "понятийное соглашение".

Видео дня

"Фигуранты дела совершали рейдерский захват предприятий путем подделки документов о праве собственности на такие предприятия, а также судебных решений. Стоимость активов предприятий, которыми участники преступной организации незаконно овладели осенью 2025 года, составила более 248 миллионов гривен, а в мае 2026 года пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн гривен", – подчеркнул Иванов.

При этом, по его словам, целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн гривен.

В связи с этим, для реализации схемы, фигуранты привлекали хакеров, которые под видом государственных регистраторов проникли в реестры юридических лиц и внесли поддельные документы, ложные сведения о переходе права собственности от законных владельцев к подставным лицам.

"За два дня участники схемы переоформили корпоративные права захваченных предприятий на подконтрольных лиц, которые фактически были охранниками одного из соорганизаторов преступления", – добавил Иванов.

Дело против чиновников ОП

Как сообщал УНИАН, 19 августа стало известно о следственных действиях в отношении преступной организации, в которую входят заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, действующий народный депутат Вадим Столар, а также бывший нардеп Максим Микитась. Изначально сообщалось, что разоблаченная группа лиц организовала легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен наличными, которые через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

Для реализации этой схемы группа лиц использовала государственный банк Sense Bank, над которым они получили фактический контроль в начале июня этого года.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что Кабинет Министров принял решение отстранить председателя наблюдательного совета Sense Bank и инициировал отстранение председателя правления банка.

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