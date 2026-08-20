Galaxy S26 FE: новый 'доступный флагман' от Samsung полностью рассекречен до анонса

Хотя производитель еще официально не раскрыл характеристики Galaxy S26 FE, в сеть попали рекламные материалы устройства.

В сети появились подробные характеристики будущего Galaxy S26 FE – инсайдом поделился портал Android Headlines. Журналисты получили доступ к официальным промоматериалам субфлагманского смартфона Samsung, чья премьера назначена на 27 августа.

Galaxy S26 FE получит плоский 6,7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, а корпус получит алюминиевую рамку и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Galaxy S26 FE появится в трех цветах: синем, графитовом и фисташковом. Габариты смартфона составят 161,6 × 76,9 × 7,4 мм. Судя по изображениям, новинка получит обновленный дизайн основной камеры в стиле остальных моделей серии S26.

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За производительность будет отвечать фирменный чипсет Exynos 2500. Питание обеспечит аккумулятор 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт (Super Fast Charging 2.0). Источник утверждает, что это кремниево-углеродная батарея.

Основная камера Galaxy S26 FE будет состоять из трех модулей: 50-мегапиксельного главного сенсора, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 8-мегапиксельного телефотомодуля. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп.

Samsung также подготовила несколько функций на базе ИИ, включая Audio Eraser для удаления нежелательных звуков из видео и аудиозаписей, My FanCam и Horizontal Lock для более стабильной съемки видео.

Еще одной особенностью новинки станет продолжительная программная поддержка. Galaxy S26 FE, как утверждается в утекших материалах, получит семь лет обновлений Android. Из коробки телефон будет работать на Android 17 с One UI 9.

В то же время ожидается повышение цены до 799 евро – это на 50 евро дороже, чем стоила предыдущая модель. Официальный анонс смартфон состоится 27 августа.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

УНИАН называл смартфоны Samsung, которые приближаются к завершению программной поддержки. Хотя новые флагманские модели компании теперь получают до 7 лет обновлений, более старым моделям в этом плане повезло гораздо меньше.

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