Киев атаковали практически со всех направлений: авиаэксперт объяснил, почему РФ идет ва-банк

Эксперт отметил, что Воздушные силы Украины успешно отработали удары по тем целям, которым они могут противодействовать.

Особенностью массированной атаки РФ в ночь на 20 августа стало то, что Россия атаковала столицу практически со всех возможных направлений. Об этом в комментарии УНИАН рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Не было такого образца российского ударного боеприпаса дальнего действия, который бы не был запущен по нам этой ночью. Практически летело всё: баллистика, гиперзвук, все виды крылатых ракет, обычные "Шахеды", реактивные "Шахеды", даже "Бандероли". Если посмотреть на карту, то фактически Киев атаковали со всех возможных направлений. Единственное, что из Крыма преимущественно запускали по Одессе и нашим южным областям. А в целом основной удар по Киеву наносили со всех сторон", – сказал Романенко.

На вопрос, почему РФ впервые за долгое время решила использовать значительное количество крылатых ракет, эксперт ответил:

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"Россияне чувствуют, что дальше этой войны не выдержат. Поэтому сейчас они идут ва-банк. Всё, что у них есть, летит по Украине. Уже звучат прогнозы, что российская экономика не выдержит дальнейшего ведения войны. И сейчас у них ситуация: либо пан, либо пропал. Поэтому на нас будет лететь всё, что угодно. Наша задача – выстоять этот отопительный сезон. Если мы выстоим, следующий год для россиян будет полностью провальным. Мы же запретили им экспорт, и их экономика уже не выдерживает расходов на войну. Нам помогает Европа, россиянам никто не помогает".

Комментируя результативность сбития ракет, эксперт отметил, что Воздушные силы Украины успешно отработали по тем целям, которым могут противодействовать.

"Я бы хотел выразить соболезнования погибшим и людям, которые потеряли близких этой ночью. Налёт был одним из самых мощных за время войны. По баллистике цифр не приводят, но по количеству взрывов ракет их могло быть до 20. Возможно, часть ракет имела кассетную боевую часть, поскольку некоторые взрывы сопровождались другими взрывами. Это мог быть разлет кассетных боевых частей… "Калибров" россияне запустили восемь, и все восемь мы сбили. По другим типам крылатых ракет результат тоже в целом неплохой. Сбито 31 из 36, в основном это Х-101", – отметил эксперт.

Ночная атака РФ: что известно

Напомним, в результате российской атаки по Киеву в столице погибли 13 человек. Еще десятки получили ранения. Еще один человек погиб в Киевской области. В память о жертвах массированной атаки РФ в Киеве 21 августа объявлен Днем траура.

В результате массированного удара России в ряде регионов Украины зафиксированы проблемы с электроснабжением. В настоящее время везде, где это позволяют условия безопасности, проводятся аварийные работы.

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