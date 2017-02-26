Фейгин о проукраинских протестах на марше памяти Немцова: "Будь он жив, он был бы в нашей колонне" (видео)

Среди участников марша в Москве были и те, кто протестовали против российской интервенции в Украину. Толпа скандировала «Руки прочь от Украины», «Путин - вор» и «В Украине - война».

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«Третий год подряд есть проукраинская колонна на этом марше. Это более чем логично - Борис очень активно поддерживал эту позицию. Я уверен, будь он жив, он был бы в нашей колонне. Я много раз с ним об это беседовал. Это не панихида. Панихидой был первый Марш памяти, а сейчас это уже и протест» - рассказал корреспонденту российский адвокат Марк Фейгин.

Как сообщает Партия народной свободы (ПАРНАС) в Facebook, в Москве в Марше памяти Немцова приняли участие 15,2 тысячи человек.

Также акции памяти Немцова состоялись в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Уфе, передает Радио Свобода. Вместе с тем власти Кемерова запретили проведение шествие памяти оппозиционера.

Проект «ОВД-инфо» сообщает, что в Москве, Петербурге и Челябинске полиция задержала по одному человеку, принимавшему участие в акциях памяти Немцова.

Как сообщал УНИАН, в Марше памяти Немцова в Москве отдельной колонной прошли россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.