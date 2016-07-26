Незадолго до убийства Шеремет встречался в Москве с близким окружением Немцова - Матиос

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала.

"На последней встрече с Павлом мы обсуждали многие вещи - он всегда был оптимистом. Это светлый человек, но в тот момент он печальными красками описывал ситуацию своего пребывания где-то три недели назад в Москве", - рассказал Матиос.

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По его словам, Шеремет смог встретиться со всеми, кто был в близком окружении Немцова.

"Более того, он общался с министром доходов и сборов времен Януковича - Александром Клименко. Правда о содержании разговора Шеремет сообщить не успел", - добавил военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его смерть как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.