Печерский суд перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Корбану на 29 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Печерского суда Виталий Писанец. Сначала судья объявил об открытии заседания.

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"Судебное заседание по рассмотрению ходатайств защитников Корбана Геннадия Олеговича адвокатов Лысака Александра Николаевича и Шевчука Алексея Анатольевича... объявляется открытым", - сказал судья.

В то же время Корбан, который на предварительном судебном заседании находился в Октябрьском суде Днепропетровска и участвовал в заседании при помощи видеосвязи, на сегодняшнее заседание не явился.

Об этом в режиме видеоконференции сообщили представители Октябрьского районного суда Днепропетровска.

Судья Писанец отметил, что без участия Корбана продолжение сегодняшнего заседания невозможно.

От стороны защиты присутствовали адвокаты Оксана Томчук и Александр Лысак. Сторону обвинения представляли прокуроры Олег Чиж и Василий Малеваный.

Сторона защиты пояснила, что Корбан по состоянию здоровья находится на стационарном лечении.

Адвокат Томчук отметила, что ее подзащитному не было сообщено о судебном заседании надлежащим образом, предусмотренным действующим законодательством.

Прокуроры Чиж и Малеваный попросили суд объявить перерыв в заседании и определить день для продолжения заседания.

"Порядок рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения решается и осуществляется с участием прокурора, подозреваемого и обязательно защитников... Суд откладывает рассмотрение ходатайств на 29 декабря 2015 года на 12:00", - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура. Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.