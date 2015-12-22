Корбан призвал народных депутатов повторно подписаться за отставку генпрокурора Шокина

17:58, 22 декабря 2015
Политика
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Лидер УКРОПА Геннадий Корбан призвал народных депутатов поддержать инициативу лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и повторно подписаться за отставку Генерального прокурора Украины Виктора Шокина, если они не хотят оказаться под домашним арестом, как он.

Фото УНИАН

«Уважаемые народные депутаты, если вы не хотите попасть под домашний арест и оказаться в таких сетях, как я, не тяните с подписями за отставку генпрокурора, – призвал политик на своей странице в Facebook. – Чтобы до Нового года отправить дедушку Шокина на долгожданную зимнюю рыбалку».

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Также лидер УКРОПа отметил, что «ворам в законе Кононенко&Company» не стоит пытаться похитить подписные листы у Олега Ляшко, потому что «он парень радикальный, поэтому способен придумать необычное наказание».

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Опубликовано Gennady Korban 22 декабря 2015 г.

Напомним, что предыдущий список с почти 130 подписями за отставку Генерального прокурора Виктора Шокина загадочно исчез в зале заседаний Верховной Рады.

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