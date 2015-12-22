Корбан призвал народных депутатов повторно подписаться за отставку генпрокурора Шокина

«Уважаемые народные депутаты, если вы не хотите попасть под домашний арест и оказаться в таких сетях, как я, не тяните с подписями за отставку генпрокурора, – призвал политик на своей странице в Facebook. – Чтобы до Нового года отправить дедушку Шокина на долгожданную зимнюю рыбалку».

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Также лидер УКРОПа отметил, что «ворам в законе Кононенко&Company» не стоит пытаться похитить подписные листы у Олега Ляшко, потому что «он парень радикальный, поэтому способен придумать необычное наказание».

Сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко взялся собирать подписи за отставку прокурора Шокина - по-новой. Прежний с... Опубликовано Gennady Korban 22 декабря 2015 г.

Напомним, что предыдущий список с почти 130 подписями за отставку Генерального прокурора Виктора Шокина загадочно исчез в зале заседаний Верховной Рады.