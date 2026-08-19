Россия могла лишиться сразу двух носителей ракет 'Калибр', - OSINT

На фрегате "Адмирал Макаров", являющемся флагманом ЧФ РФ, попадание пришлось на район вертикальных пусковых установок.

Фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" получили серьезные повреждения во время удара по военно-морской базе Новороссийск 12 августа.

OSINT-страница Absolutely Reliable Source опубликовала спутниковый снимок, на котором зафиксированы повреждения пусковых установок. Это дает основания предполагать, что фрегаты могли лишиться возможности применять ракеты "Калибр".

По данным Absolutely Reliable Source, на "Адмирале Эссене" в результате попадания в носовую часть деформировалась палуба и был разрушен 8-ячеечный модуль универсальной корабельной пусковой установки УКСК 3С14, предназначенного для запуска ракет "Калибр".

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"Милитарный" также сообщает о повреждении боевой информационно-управляющей системы "Требование-М". На фрегате "Адмирал Макаров", являющемся флагманом ЧФ РФ, попадание пришлось на район вертикальных пусковых установок. Это привело к внутренней детонации и выгоранию пусковых шахт УКСК 3С14. Кроме того, корабль получил повреждения систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и связи.

По их словам, таким образом, российский Черноморский флот мог лишиться сразу двух основных носителей ракет "Калибр".

"Если повреждения пусковых установок подтвердятся, оба фрегата потребуют длительного ремонта, а их возвращение в боевой состав может занять не менее года", - добавили там.

Удары по российскому флоту

О поражении фрегатов 12 августа официально сообщали Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский, а теперь появилась первая информация о возможной степени нанесенного ущерба.

Впоследствии пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что среди основных уничтоженных целей в Новороссийске - носители ракет "Калибр", которые остаются серьезной угрозой для Украины.

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