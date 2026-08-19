Для рынка пшеницы это хуже, чем Ормузский пролив для нефти: FT о блокировке черноморских портов

Важно, что Россия является крупнейшим в мире экспортером зерна, а Украина - пятым по величине.

Цены на пшеницу резко выросли, поскольку эскалация атак России и Украины на черноморские порты и торговые суда друг друга угрожает перекрыть морской экспорт зерна из двух крупнейших мировых поставщиков. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что фьючерсы на пшеницу, служащие ориентиром для рынка, поднялись почти до трехлетнего максимума. Это произошло из-за того, что трейдеры реагируют на растущие сбои в экспортных операциях, включая атаки на крупнейший украинский порт на Дунае и на российские терминалы в Новороссийске на Черном море.

"Для рынка пшеницы это хуже, чем был Ормузский пролив для нефти… Чем дольше это будет продолжаться, тем серьезнее будут последствия", - рассказал Андрей Сизов, управляющий директор SovEcon, исследовательской компании, специализирующейся на сельскохозяйственных рынках Черноморского региона.

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Важно, что Россия является крупнейшим в мире экспортером зерна, а Украина - пятым по величине. Вместе они поставляют около 30% мирового объема пшеницы.

По данным Oxford Economics, сбои в работе портов обеих стран в бассейне Азовского и Чёрного морей приведут к сокращению мировых поставок в этом году на 86 млн тонн, или примерно на 17% от общего объёма мирового экспорта зерна. Это коснется 52 млн тонн российского экспорта и 34 млн тонн украинского.

Консалтинговая компания отметила, что альтернативные маршруты для украинского экспорта по железной дороге и по Дунаю смогут заменить лишь около 17 млн тонн, даже если на этих маршрутах появятся дополнительные пропускные способности. Издаине пишет:

"Хотя Украина по настоянию вице-президента США Джея Ди Вэнса согласилась не бить по танкерам, использующим нефтяной терминал порта Новороссийска, она не взяла на себя подобных обязательств в отношении зерновых терминалов".

Резкий рост цен на пшеницу усиливает давление на сельскохозяйственную продукцию, вызванное повсеместной засухой, сбоями в работе из-за климатического явления Эль-Ниньо и нехваткой удобрений в результате войны с Ираном. Это усиливает опасения, что новая эскалация конфликта может привести к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие.

"Мы ожидаем, что в этом году мировые цены на продовольствие вырастут на 11,8%... а в 2027 году - на 4,8%", - заявила ведущий экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.

Зерновой кризис

Ранее FT писало, что война России в Украине вошла в новую фазу эскалации с опасными побочными эффектами далеко за пределами Европы. Один из самых насущных рисков - глобальный кризис поставок зерна в результате новой волны российских и украинских атак на сельскохозяйственный экспорт друг друга.

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