В Симферополе задержаны проукраинские "экстремисты" с цветами для Богдана Хмельницкого

Активистов сразу увезли на допрос в местный центр по противодействию экстремизму (центр "Э"), сообщил изданию "Крым.Реалии" один из задержанных Леонид Кузьмин.

"Мы пришли к памятнику ближе к вечеру, еще толком ничего не успели сделать, к нам подошли несколько сотрудников "полиции", еще несколько человек в гражданском, попросили предоставить документы. Убедившись в том, что они у нас есть, они попросили пройти с ними для дачи объяснений и отвезли нас в центр "Э", – сказал Кузьмин.

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По словам Кузьмина, он и еще двое активистов давали объяснения около двух часов. У задержанных, в частности, интересовались целью акции и поводом для возложения цветов.

"Некоторые "правоохранители" утверждают, что они до сих пор сотрудники МВД Украины. У нас переписали телефонные книги, удалили фотографии и отпустили", – сообщил Кузьмин.

"Мне также сказали, что УКЦ является экстремисткой организацией и подпадает под статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации – создание экстремисткой организации или экстремистского сообщества", – добавил активист.

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Он уточнил, что основная претензия "правоохранителей" к активистам – попытка провести несанкционированный митинг.

Комментарии оккупационных силовых ведомств Крыма по этому поводу отсутствуют.

Также, по данным "Крым.Реалии", 14 октября в Симферополе российские "полицейские" окружили памятник Тарасу Шевченко, куда ночью проукраинские активисты принесли цветы по случаю Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Дня Украинской повстанческой армии.

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После аннексии Крыма Россией проукраинские активисты постоянно подвергаются преследованиям со стороны местных самозваных "правоохранителей".

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия не считает свое присутствие на полуострове оккупацией и называет это "восстановлением исторической справедливости".