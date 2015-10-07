Порошенко утвердил 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации территории Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации территории Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Этот закон вносит изменения в законы "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" с целью уточнения даты начала временной оккупации, устранение коллизий и разногласий по этому поводу и согласования с нормами международного права с целью защиты прав государства, граждан и юридических лиц.

Также вносятся изменения, которые предусматривают неприменение финансовых и штрафных санкций за нарушение требований порядка предоставления, исчисления, правильности заполнения налоговых деклараций (налоговой отчетности) и полноты уплаты сумм налогов и сборов с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором началась временная оккупация. Это касается налогоплательщиков, которые на начало временной оккупации находились на территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Этот закон будет способствовать совершенствованию защиты прав и свобод граждан, прав государства и юридических лиц, отмечают в пресс-службе главы государства.