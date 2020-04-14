Дело Черновол: в ГБР пояснили, что инкриминируют экс-депутату

В Госбюро уверяют, что о задержании Татьяны Черновол пока речи не идет.

В Государственном бюро расследований прокомментировали дело против народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол, отметив, что ведомство вне политики.

Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.

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В ведомстве отмечают, что согласно материалам уголовных производств и установленной хронологии событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в г. Киеве 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса "Партии регионов".

Решение о выделении уголовного производства в отношении Черновол принято 25 марта 2020 года прокурором Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

"Черновол Т. не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Чорновол Т. о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной", - отмечается в сообщении.

Задержание Черновол, добавили в ГБР, при отсутствии соответствующего разрешения следственного судьи невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась.

Также в ГБР отметили, что даже если экс-нардепу будет избираться мера пресечения, это не обязательно будет содержание под стражей. Эта жесткая мера применяется только тогда, когда следствие может доказать, что подозреваемый может скрываться.

Как сообщал УНИАН, следователи ГБР сообщили Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам Черновол, за участие в протестах на Майдане ей инкриминируют 8 статей УК: ст. 115 за умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно); ст. 170 за препятствование деятельности Партии регионов - 3 года; ст. 294 за организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет; ст. 146 за лишение свободы или похищение человека - 5 лет; ст. 122 за умышленное телесное повреждение средней тяжести - 5 лет; ст. 121 за умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет; ст. 125 умышленное легкое телесное повреждение; ст. 126 за побои и истязание с отягчающими обстоятельствами - 5 лет.

13 апреля народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол заявила, что после допроса 14 апреля в Государственном бюро расследований ее повезут в суд.