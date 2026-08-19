Зеленский назвал главную задачу для Хмары

Он подчеркнул, что перед наступлением зимы мы должны быть уверены в нашей обороне.

Главная задача нового министра обороны Украины Евгения Хмары, за назначение которого проголосовала ВР, - это налаживание системы нашей обороны, системы производства и закупок, а также системы снабжения вооруженных сил.

Об этом в своем вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, говоря о последних ударах российских оккупантов по украинским городам.

"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях - это реальная наладка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для наших активных действий, а также для нанесения ощутимых ударов по России в ответ на ее террор", - сказал он.

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Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что Министерство обороны расширит сферу применения наших точечных ударов, совместно с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей для защиты украинского неба и вместе с партнерами расширит возможности наших оборонительных операций и наших наступательных действий. Зеленский подчеркнул:

"Уже налажено хорошее взаимодействие между Хмарой и Драпатым. Спасибо за это. Перед зимой мы в Украине должны быть уверены - и будем уверены - в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно".

Новый министр обороны Хмара

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой отставку всего правительства. До отставки правительства Министерство обороны возглавлял Михаил Федоров.

Сегодня, 19 августа, ВР поддержала представление Зеленского о назначении Хмары на должность министра обороны Украины.

Во время своего выступления в парламенте Хмара, в частности, отметил, что по вопросу мобилизации должно быть принято комплексное решение и в настоящее время по этому вопросу ведется работа.

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