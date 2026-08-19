На остров завезли хорьков против кроликов: спустя десятилетие пришлось спасать птиц

Вместо кроликов хорьки начали охотиться на птиц, уничтожая их десятками.

На острове Ратлин у берегов Северной Ирландии выпустили хорьков, чтобы сократить численность кроликов. Однако животные сформировали дикую популяцию и спустя десятилетия превратились в серьезную угрозу для местных морских птиц.

На Ратлине обитает крупнейшая в стране колония морских птиц – более 250 тыс. особей. Среди них тупики, кайры, гагарки, буревестники, бакланы и другие виды, пишет Times of India. Отмечается, что хорьки охотились на яйца, птенцов и взрослых птиц. По данным Королевского общества защиты птиц, был зафиксирован случай, когда один хорек убил 27 взрослых птиц всего за два дня.

На самом деле животных завезли на Ратлин в середине 1980-х годов с целью борьбы с кроликами. Однако вместо этого они прижились на острове и начали охотиться на птиц.

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Убрать хорьков оказалось непросто, поскольку Ратлин имеет сложный рельеф, большие скалы и труднодоступные участками. Кроме того, хищники успели прожить здесь несколько десятилетий и сформировать устойчивую популяцию.

На борьбу с хорьками потратили пять лет

В 2021 году был запущен природоохранный проект и одной из его главных целей стало полное уничтожение популяции одичавших хорьков.

Специалисты использовали ловушки, камеры и тепловизионные дроны. К поискам животных также привлекли специально обученную собаку-детектора.

После основного этапа отлова специалисты продолжили наблюдение за территорией, чтобы убедиться, что ни один хорек не выжил. Это было принципиально важно: даже несколько оставшихся особей могли восстановить популяцию.

Ратлин впервые в мире объявили свободным от одичавших хорьков

23 марта 2026 года Ратлин официально был объявлен свободным от хорьков. Таким образом, на реализацию проекта природоохранным организациям потребовалось 5 лет.

Первые признаки восстановления природы уже появились. В частности, специалисты зарегистрировали возвращение гнездящихся буревестников – они впервые за 20 лет снова начали размножаться на Ратлине.

Теперь природоохранные организации продолжают мониторинг и усиливают меры биобезопасности, чтобы хорьки не вернулись на остров.

При этом борьба с инвазивными видами еще не завершена. Экологи занимаются бурыми крысами, которые угрожают яйцам и птенцам местных птиц.

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