В российско-украинской войне начинается битва за космос, – Forbes

Украина пытается помешать россиянам создать военную группировку в космосе.

Украина усиливает удары по российским объектам, связанным с военно-космической инфраструктурой. Речь идет не только о ракетных ударах по военным аэродромам, но и об атаках на предприятия и центры, обеспечивающие работу российской космической отрасли. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на оценки американских экспертов в сфере военных и космических операций России.

Одной из самых заметных целей стал ракетно-космический центр "Прогресс" в западной части России. Предприятие производит ракеты серии "Союз", которые используются для запуска космических аппаратов, в частности кораблей к Международной космической станции и спутников наблюдения.

Эксперт Королевского колледжа Лондона Елена Гроссфельд рассказала автору публикации, что этот удар является частью более широкой кампании Украины против российской космической инфраструктуры. По ее словам, атаки на такие объекты происходят уже не впервые.

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"Эта последняя атака на российское производство, связанное с космосом, является лишь очередным шагом в длинной серии", – сказала Гроссфельд.

Она также отметила, что ранее были поражены другие важные объекты. В частности, в начале августа под удар попал главный исследовательский центр "Роскосмоса" в Королеве – городе недалеко от Москвы. В июне 2026 года атакам подверглись центры космической связи в Дубне, а также другие объекты аналогичного назначения.

По мнению экспертов, последствия таких ударов для России могут усугубляться из-за ограничений на поставки высокотехнологичной продукции. Гроссфельд считает, что для восстановления поврежденной инфраструктуры Москве придется искать необходимые компоненты и современные микросхемы через нелегальные каналы поставок.

Forbes также упоминает о предыдущем ударе украинского беспилотника по радиотелескопу в Крыму, который в свое время был разработан украинскими учеными для обеспечения связи во время космических миссий на Марс и Венеру. После захвата Крыма российскими войсками оборудование было адаптировано для усовершенствования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Эксперт Secure World Foundation Виктория Самсон отмечает, что характер целей постепенно меняется. По её оценке, нынешняя фаза конфликта демонстрирует "расширение спектра типов объектов, становящихся целями".

В публикации отмечается, что космический компонент войны начал формироваться еще в начале полномасштабного вторжения России. Самсон напоминает о российских атаках на наземную инфраструктуру спутниковой сети Viasat, которую Украина использовала для военной связи. После этого важную роль в обеспечении украинских военных связью начала играть сеть Starlink.

В то же время Россия пытается создать собственную систему спутниковой связи "Рассвет". Однако, как отмечает Самсон, Москва пока далека от полноценного развертывания такой спутниковой группы. Для ее запуска должны использоваться ракеты "Союз", производимые компанией "Прогресс".

Украинские удары становятся всё более дальнобойными. Президент Владимир Зеленский заявил, что новая крылатая ракета FP-5 "Фламинго" смогла поразить космический объект примерно в 900 километрах от украинской границы. Параллельно была атакована авиабаза "Саваслейка", где базируются носители российских ракет.

Гроссфельд считает, что развитие украинских возможностей дальнего поражения меняет ситуацию для российской инфраструктуры. "Ни один российский регион не может быть в безопасности, и, конечно, космические объекты и производства становятся целями", – заявила она.

В то же время эксперт подчеркивает разницу между подходами сторон: по её словам, Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, тогда как украинские атаки направлены на военные объекты или объекты двойного назначения. Если предприятие производит оборудование для военной связи, оно, по её мнению, может рассматриваться как законная военная цель.

Автор Forbes отмечает, что пока эта космическая война в основном разворачивается на Земле. Однако ситуация может измениться. Эксперты обращают внимание на российские разработки противоспутникового оружия и возможность оснащения ракеты "Нудоль" ядерной боеголовкой.

В таком случае, предупреждает издание, один ядерный взрыв на орбите мог бы уничтожить значительное количество спутников связи и систем наблюдения. Именно поэтому нынешние удары по наземной космической инфраструктуре рассматриваются экспертами как часть более широкого противостояния, которое постепенно выходит за пределы традиционной войны на Земле.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинская ракета FP-7 малого радиуса действия имеет боевую нагрузку до 150 кг и дальность поражения до 200 км, её боевое применение ожидается в конце сентября этого года. Fire Point уже провела около 15 тестовых запусков, а сейчас ракета проходит сертификацию. Параллельно компания разрабатывает более мощную FP-9 с дальностью до 855 км и боевой частью до 800 кг.

Также мы приводили рассказ российского военного, воюющего на стороне Украины. Он считает, что примирение между Украиной и Россией невозможно в ближайшем будущем, ведь поколения украинцев не смогут забыть ужасы войны. Он убежден, что даже после восстановления границ 1991 года без наказания России вторжение может повториться, а реальным вариантом является либо распад РФ, либо замораживание конфликта.

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