Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР ее повезут в суд

По ее словам, заседание пройдет в Печерском суде.

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол заявила, что завтра после допроса в Государственном бюро расследований ее повезут в суд.

Об этом она сообщила в Facebook.

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"Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд (для избрания меры пресечения - УНИАН)", - написала она.

По ее словам, заседание начнется в 14:00.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск. Она опубликовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

Согласно документу, в ходе досудебного расследования установлено, что Черновол «совместно с неустановленными следствием лицами 18 февраля 2014 года в 12:00, находясь возле дома №10 на улице Липской в Киеве, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия, которых хотя не желала, но сознательно допускало их наступление, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору с группой лиц, причинила смерть Владимиру Захарову».

По данным следствия, Черновол "с целью насильственного проникновения в здание" предложила неустановленным пока лицам, находившимся с ним, поджечь помещение на Липской, 10, в котором находились люди. Она якобы вместе с другими лицами бросила в окна здания бутылки с зажигательной смесью. В результате в помещении возникли многочисленные очаги пожаров.

Захаров погиб в результате оксидного действия углерода, его тело нашли на первом этаже здания.

Уголовное производство было открыто 25 марта 2020 года.

Позже в ГБР сообщили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам Черновол, за участие в протестах на Майдане ей инкриминируют 8 статей УК: ст. 115 за умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно); ст. 170 за препятствование деятельности Партии регионов - 3 года; ст. 294 за организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет; ст. 146 за лишение свободы или похищение человека - 5 лет; ст. 122 за умышленное телесное повреждение средней тяжести - 5 лет; ст. 121 за умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет; ст. 125 за умышленное легкое телесное повреждение; ст. 126 за побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову и назвал неадекватными и позорными действия ГБР по отношению Черновол.