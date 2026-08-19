Кабмин отстранил председателя набсовета Sense Bank и инициировало отстранение председателя правления

По данным следствия, в начале июня организаторы схемы легализации 150 миллионов гривень получили фактический контроль над Sense Bank.

Правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета Sense Bank и инициировало отстранение председателя правления банка. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на фоне операции НАБУ и САП "Форест Гамп".

"Правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка. Другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах досудебного расследования, должны понести аналогичную ответственность", - написал он.

По его словам, обнародованные антикоррупционными органами факты требуют надлежащей оценки и не могут оставаться без реакции.

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"Доверие является принципиальным условием работы государственного финансового учреждения", - добавил Корецкий.

Операция "Форест Гамп"

Напомним, что НАБУ расследует легализацию средств на залог за фигуранта дела "Мидас". Имя не разглашается, но на опубликованных записях разговоров звучит имя "Герман", а сумма соответствует залогу, назначенному экс-министру энергетики Герману Галущенко. По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель главы Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить Ирину Мудру от должности заместителя руководителя Офиса президента.

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