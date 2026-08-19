Польша блокирует поиск украинских жертв Второй мировой на своей территории

Украина постоянно выдает Польше аналогичные разрешения, но не видит взаимности.

Украина уже несколько месяцев не может получить от Варшавы разрешение на поисковые работы на территории Польши. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью RMF 24.

По словам дипломата, вопрос поисковых и эксгумационных работ остается предметом работы двусторонней группы. Он призвал польскую сторону не создавать в обществе впечатление, будто именно Украина блокирует проведение соответствующих работ.

"Украина систематически, поочередно, выдает разрешения в соответствии с просьбами польской стороны. Именно для этого и существует рабочая группа… Я бы здесь обратился к польской стороне с просьбой выдать хотя бы одно разрешение на поисковые работы в Польше", – сказал посол.

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Ситуация с польским разрешением для украинских поисковиков, по словам Боднара, остается нерешенной уже несколько месяцев. Речь идет, в частности, о работах в Ласкуве, где украинская сторона стремится провести поиск останков гражданских украинцев, убитых солдатами "Армии Крайовой" в 1944 году.

"Но нет, мы его не получаем. Всегда какие-то бюрократические ограничения. Поэтому я публично обращаюсь с просьбой, чтобы польская сторона подготовила и выдала хотя бы одно разрешение", – заявил Боднар.

Украинско-польские отношения

Как писало УНИАН, наследники польского князя Анджея Любомирского через суд пытаются заблокировать возвращение Украине двух картин из Львовского исторического музея, которые сейчас находятся в Слупске. Картины были временно вывезены для сохранности во время войны. Львовский музей настаивает, что это государственный фонд Украины, тогда как наследники считают их частью коллекции Любомирских.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к более глубокой военной интеграции Европы и созданию постоянного "Европейского легиона", который мог бы привлекать украинских ветеранов и действовать в качестве дополнения к НАТО.

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