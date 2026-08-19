Удар по российскому 'Рассвету': без чего украинские 'Фламинго' оставили врага

Российский аналог Starlink - "Рассвет" - был выведен на орбиту на ракете-носителе "Союз-2".

Ракетный удар FP-5 "Фламинго" по ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" в Самаре нанес сильный удар по российской ракетной программе.

Как отмечает военный портал Defence Express, после появления спутникового снимка РКЦ "Прогресс", подтверждающего уничтожение корпуса, где происходила окончательная сборка ракет-носителей "Союз", стало ясно, что российской ракетной программе был нанесен действительно очень сильный удар.

Это предприятие производило основное российское средство вывода спутников и космических кораблей в космос – ракету-носитель "Союз-2". С 2022 года Россия осуществила 84 запуска в космос, 71 из которых был осуществлен с помощью "Союза-2", 9 – на ракетах-носителях семейства "Ангара", а ещё 4 – на "Протоне".

Видео дня

"Большинство из этих миссий, а именно 45 запусков, было осуществлено в интересах так называемого Министерства обороны РФ и российских силовых ведомств, когда выводились спутники военного и двойного назначения", – подчеркнули аналитики.

Что россияне выводили в космос

Так, главным заказчиком абсолютного большинства космических запусков России являются российские военные. И именно на "Союз-2" выводились на орбиту спутники связи "Меридиан" и "Гонец", разведывательные спутники дистанционного зондирования Земли "Обзор-Р", "Кондор", "Барс" и другие, разведывательные радиотехнические "Лотос", навигационные "Глонасс" и т. д. Все эти спутниковые системы используются российскими войсками для войны против Украины.

Кроме того, именно на "Союз-2" выводился на орбиту российский аналог Starlink – "Рассвет", а также спутники стратегического значения, в частности, "Тундра", системы предупреждения о ракетном нападении.

Также на этих ракетах-носителях запускались так называемые спутники-инспекторы "Нивелир", предназначенные для уничтожения других космических аппаратов.

Международная космическая станция

"Союз-2" – это единственная в РФ ракета-носитель, позволяющая доставлять людей на орбиту. С 2022 года таких запусков с космическими кораблями "Союз" к Международной космической станции было 9", – говорится в сообщении.

В то же время, если в начале 2010-х годов вся МКС зависела от российских "Союзов" и "Прогрессов", которые доставляли экипажи, грузы и корректировали орбиту станции, то сейчас ситуация совершенно иная.

Так, в 2020 году Россия лишилась монополии на доставку людей на орбиту благодаря Crew Dragon от SpaceX, с помощью которых теперь на МКС доставляется больше людей, чем на "Союзах" – 16 против всего 6 в 2025 году.

А доля российских "Прогрессов" в доставке грузов в 2025 году составила около 7,8 тонны, против примерно 20 т, которые доставляются на Cygnus, HTV-X1 и грузовых Dragon.

"Зато в РФ после удара Украины, скорее всего, остались только те ракеты-носители "Союз-2", которые уже доставлены на космодромы. А также производство ракет-носителей семейства "Ангара" в Омске на предприятии "Полет", – отмечают аналитики.

Удар по российскому "Прогрессу"

Как сообщал УНИАН, 15 августа российский РКЦ "Прогресс" получил значительные повреждения в результате удара крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Там был зафиксирован масштабный пожар.

В ходе анализа дополнительных данных подтверждено поражение производственного цеха сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цеха обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод".

Вас также могут заинтересовать новости: