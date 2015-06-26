Задержанный заместитель командира "Беркута" является действующим подполковником милиции

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, он обоснованно подозревается в совершении 20 февраля 2014 года в составе сводного отряда сотрудников роты специального назначения «Беркут» убийств 39 участников акции протеста на улице Институтской в Киеве и в руководстве действиями этого отряда.

Читайте такжеСБУ задержала одного из руководителей "Беркута", причастного к расстрелам Майдана

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала одного из руководителей полка милиции особого назначения «Беркут», причастного к расстрелам на Майдане во время Революции достоинства. Он доставлен в Генеральную прокуратуру Украины, ему объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.