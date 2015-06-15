Обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев оставят под стражей до 13 августа

Святошинский районный суд Киева продлил бывшим бойцам спецподразделения МВД «Беркут» Павлу Аброськину и Сергею Зинченко срок содержания под стражей еще на 60 суток - до 13 августа включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, срок содержания под стражей экс-"беркутовцев" заканчивался 26 июня, но в связи с тем, что в судебном заседании объявлен перерыв до 6 июля, судья был вынужден поставить вопрос о мере пресечения для Зинченко и Аброськина.

В ходе обсуждения этого вопроса защитники обеих экс-"беркутовцев" выступали за домашний арест для своих подзащитных, стороны прокуратуры и потерпевших выступили против этого.

В результате коллегия судей под председательством судьи Сергея Дячука приняла решение о том, что Зинченко и Аброськин должны находиться под стражей еще 2 месяца - до 13 августа включительно.

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Аргументируя свое решение, судья Дячук отметил, что на свободе Зинченко и Аброськин могут вступить в сговор с другими разыскиваемыми фигурантами их уголовного дела, кроме того, им инкриминируют и причастность к пропаже табельного оружия. Также судья отметил, что еще один фигурант данного уголовного производства экс-"беркутовец" Дмитрий Садовник уклонился от следствия и скрылся, когда ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Поэтому было принято решение оставить их под стражей.

Следующее судебное заседание по делу Зинченко и Аброськина должно начаться в 11.30 6 июля. Ожидается, что на нем будет назначен последний - пятый - присяжный по данному делу.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в суд.

В то же время суд уже несколько раз переносил заседание по делу из-за того, что не сформирована коллегия присяжных.

По состоянию на 15 июня Святошинский райсуд уже назначил 4 присяжных по делу экс-«беркутовцев». Однако присяжных должно быть не менее пяти, поэтому судебное заседание снова перенесли, чтобы заполнить квоту.