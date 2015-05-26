Порошенко: В условиях демократии судейская и депутатская неприкосновенность Украине не нужна

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в работе форума Европейской Бизнес Ассоциации «Президент и бизнес: откровенный диалог». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент проинформировал представителей отечественного и иностранного бизнеса о практических шагах по имплементации реформ, направленных на обновление страны в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Одними из важнейших президент назвал шаги, направленные на борьбу с коррупцией - принятие пакета антикоррупционных законов, избрание по прозрачной процедуре председателя Национального антикоррупционного бюро, создание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое должно заработать к осени.

Следующим не менее важным шагом, по убеждению президента, является реализация судебной реформы. Реальным шагом, который вернет доверие рядовых граждан и бизнеса к судейской ветви власти, станет введение открытого отбора судей, очистки системы от нечестных судей, отмены их неприкосновенности. «Мы должны заменить значительную часть судейского корпуса и сделать наказание неотвратимым. В условиях демократии судейская и депутатская неприкосновенность нам не нужна», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил надежду, что уже в ближайшее время Высший совет юстиции проведет свое заседание и примет соответствующие решения.

Президент также заявил о неотвратимости «искоренении старых схем наживы» в налоговой сфере. «20 лет власть кормилась от налоговых ям. Все об этом знали и все говорили, что ничего с этим нельзя сделать. Я уверен - можно. И это будет продемонстрировано», - сказал Порошенко.

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Кадровые изменения могут произойти и в Таможенной службе, других органах различных уровней в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей их руководителями и злоупотребления служебным положением, подчеркнул президент.

Глава государства также положительно оценил работу Национального банка Украины по стабилизации ситуации в финансовом секторе. По его словам, НБУ сейчас проводит эффективную работу по очистке банковской сферы и осуществляет первые шаги по обеспечению прозрачного развития финансового сектора для привлечения в отечественную экономику долгосрочных кредитных ресурсов, подчеркивается в сообщении.