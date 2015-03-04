Война на Донбассе не может быть оправданием в задержке реализации реформ - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил на заседании Национального совета реформ.

”Надеюсь, что мы с вами уже переходим от разговоров, агитации за реформы, от презентации к практическому и конкретному осуществлению законодательных изменений и имплементации реформ, которых ожидает все общество и мир, которые способны реально поддерживать нас”, – сказал глава государства .

Президент в очередной раз заявил, что война на Донбассе не может быть оправданием в задержке реализации реформ.

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Он отметил, что партнеры Украины положительно оценивают ее первые шаги по принятию законодательства, которое обеспечивает выполнение программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

”Наши партнеры оценивают этот шаг как один из наиболее важных, которые Украина сделала в переходе от разговоров о реформах к реальным, непопулярным шагам, за которые политики иногда платят достаточно высокую цену. Но это та цена, которую мы с вами не просто как политики, но как государственные деятели должны заплатить для того, чтобы спасти страну”, – подчеркнул он.

В этом контексте Порошенко поблагодарил присутствующих в зале за работу, которая способствовала принятию закона об ответственности связанных с банком лиц, отметили в пресс-службе.

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”Наконец, впервые за 23 года, мы приняли закон, который делает невозможной схему ограбления украинцев”, – подчеркнул президент, отметив, что закон делает невозможной ситуацию, когда ответственность финансовых учреждений перед вкладчиками перекладывалась на Фонд гарантирования вкладов и государство.

По его убеждению, в будущем этот шаг позволит избежать дальнейшей нагрузки на бюджет и курс национальной валюты.