В день рождения Надежды Савченко ее адвокат обещает глобальную акцию и кучу сюрпризов

Об этом на своей странице уTwitter сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин и отметил, что в день рождения летчицы 11 мая состоится глобальная акция с требованием отпустить ее на волю, сообщает ТСН.

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"11 мая, в день рождения Надежды Савченко, – новая глобальная акция #FreeSavchenko. Напомните друзьям. Собирайтесь, организовывайтесь и выходите! С днем рождения украинского пилота и самую известную в мире политзаключенного Савченко поздравят много людей, в том числе и главы государств. 11 мая я обещаю массу сюрпризов", – подчеркнул Фейгин.

Через неделю Надежды Савченко исполнится 34 года.