В день рождения Надежды Савченко ее адвокат обещает глобальную акцию и кучу сюрпризов
01:42, 05 мая 2015Политика
3037 0
В эту среду, 6 мая, в Басманном суде Москвы состоится процесс по жалобе защиты пленной летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко относительно отказа следствия отпустить ее как делегата Парламентской Ассамблеи Совета Европы на сессию организации.
REUTERS
Об этом на своей странице уTwitter сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин и отметил, что в день рождения летчицы 11 мая состоится глобальная акция с требованием отпустить ее на волю, сообщает ТСН.
Читайте такжеПесков об освобождении Савченко: Ничего не поменялось. Будет суд
"11 мая, в день рождения Надежды Савченко, – новая глобальная акция #FreeSavchenko. Напомните друзьям. Собирайтесь, организовывайтесь и выходите! С днем рождения украинского пилота и самую известную в мире политзаключенного Савченко поздравят много людей, в том числе и главы государств. 11 мая я обещаю массу сюрпризов", – подчеркнул Фейгин.
Через неделю Надежды Савченко исполнится 34 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter