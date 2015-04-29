У Яроша сообщили об обещании Порошенко убрать армейские блокпосты возле базы ПС
16:49, 29 апреля 2015Политика
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По словам пресс-секретаря ПС, президент лично позвонил Дмитрию Ярошу и пообещал в течение трех дней убрать блокпосты Вооруженных сил Украины возле базы "Правого сектора".
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
Представители "Правого сектора" утверждают, что президент Украины Петр Порошенко пообещал в течение трех дней разблокировать базу в Днепропетровской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский, передает Русская служба Би-би-си.
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По его словам, президент лично позвонил Дмитрию Ярошу и пообещал в течение трех дней убрать блокпосты Вооруженных сил Украины возле базы "Правого сектора".
Сейчас активисты партии уходят от здания администрации президента.
Более 350 активистов партии "Правый сектор" в среду пикетировали администрацию.
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