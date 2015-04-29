Стороны конфликта вокруг базы бойцов "Правого сектора" озвучили свои позиции

"Сложилась ситуация, когда власть, преследуя свои интересы и непонятные договоренности с врагом, пытается руками простых солдат Вооруженных сил уничтожить Украинский добровольческий корпус Правого сектора. Сегодня, 28 апреля, личным составом 25-й и 95-й бригад ВСУ было оцеплено базу 5-го отдельного батальона ДУК ПС, вокруг выставлены блок-посты, подтянута тяжелая техника", - говорилось в размещенном на сайте "Правого сектора" сообщении.

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Боец корпуса и блогер Елена Белозерская опровергла информацию о разоружении добровольцев, отметив что это "физически невозможно". "На базе много бойцов и они хорошо вооружены. Поэтому просто будут блокировать, запугивать, давить, пытаться разговаривать с нами с позиций силы. Армейцы, которые окружили нашу базу, что находится на границе Днепропетровской и Донецкой областей - не те, с которыми мы бок о бок прошли год войны, а новопризванные. Они почти ничего не знают о ДУК ПС, и их взвинтили, что мы якобы собираемся идти на Киев сбрасывать Порошенко", - сообщила она. Елена Белозерская также отметила, что ситуация мирно разрешится. "Надо спокойно, законными методами объяснить власти, что если она будет делать то, что делает сейчас, она существенно потеряет рейтинги", - обратилась Елена Белозерская.

Однако реакция соцсетей была мгновенной. Так, народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий на своей странице в соцсети написал, что ситуация с ДУК - "продолжение истории, которую мы много раз наблюдали в зале Верховной Рады". "Когда со стороны Банковой законы вносятся без согласования с коалицией,с желанием всех перегнуть в зале. Вместо того, чтобы потратить два лишних дня на согласование позиций, часто побеждает курс на банальное самоутверждение собственной власти. После того, как это не получается, возникают странные слухи о привлечении к уголовной ответственности депутатов от коалиции", - считает политик.

Бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА, общественный деятель Геннадий Корбан также отреагировал на события вокруг ДУК. "Уверен, что все должно быть по закону. И я знаю, что законы Украины "О вооруженных силах" и "О борьбе с терроризмом" не предусматривают использование армии против граждан. Исключением является зона АТО, но Днепропетровская область таковой не является", - написал он. Корбан также заявил, что применение армии на территории Днепропетровской области является прямым нарушением украинского законодательства. "Это - военное преступление, которое карается не только украинским, но и международным уголовным правом. Важно, чтобы все заинтересованные должностные лица отдавали себе отчет в том, что совершают", - добавил Геннадий Корбан. В свою очередь, народный депутат Борис Филатов считает, что попытка разоружить ДУК "Правый сектор" является подтверждением цены слов президента Украины. "Обещать одно, а делать совсем другое - это фирменный стиль его поведения. Причем со всеми", - отметил политик.

Реакция на ситуацию была и в медийной среде. Так, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсети сообщил: "Стравить десантников 95-й и добровольцев "Правого сектора". Собратьев, которые прикрывали друг другу спину. Замысел, достойный Кремля. Похоже, с помощью украинских манкуртов, начинается медленный разбег перед майским замесом. Вот такой братский привет от Генштаба получили добровольцы. Десять огневых точек вокруг базы 5-го отдельного батальона ДУК ПС. На каждой от 10 до 12 военнослужащих из 25-й и 95-й бригад".

Иного мнения придерживается советник президента Юрий Бирюков напомнив, что никто и никогда не отрицал важность добровольцев. Он считает, что пришло время понять, что армия выросла и окрепла и теперь должна быть единственной, монолитной и устрашающей. "А для этого армия должна, в том числе, впитать в себя лучших парней Украины", отметил советник, добавив, что идея пригласить на работу Дмитрия Яроша в Генштаб принадлежала волонтерам, чтобы лидер ПС взял на себя роль "координатора" процесса интеграции бойцов в структуры ВСУ. Процесс, по словам Юрия Бирюкова, с проблемами, но продвигался, пока в Генштаб не начали ездить комбаты ДУК, замкомбаты, начальники штабов батальонов, их замы. "Настроение все ухудшалось, риторика опять стала ультимативной. С обеих сторон. Также Юрий Бирюков добавил, что заявление "Правого сектора" 28 апреля может быть использовано в качестве аргумента. "И никто не давал (да и не даст) десантникам приказа атаковать базу ДУК ПС. И никто не планировал давать такой приказ. А какие приказы дают и/или будут давать сидящим на этой базе? Кто-то знает? Ведь по каким-то причинам командование ДУК ПС срывает процесс интеграции в ВСУ", - констатировал он.

Уже в обед среды, 29 апреля, ситуация стала понятнее. На сайте Министерства обороны появилась информация о ситуации с ДУК ПС. "Вечером 28 апреля и утром 29 апреля состоялись телефонные разговоры между начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил генерал-полковником Виктором Муженко и Дмитрием Ярошем. Стороны обсудили вопросы, среди которых были и выполнение предыдущих договоренностей относительно взаимодействия и интеграции Добровольческого украинского корпуса в Вооруженные силы Украины", - сообщила пресс-служба ведомства, напомнив о своей позиции - все вооруженные формирования должны быть легальными и подчиняться ВСУ или другим государственным силовым структурам.

Кроме того, журналист "Правого сектора" Рута Пушкарчук сообщила, что по состоянию на 12:00 29 апреля на базу 5-го отдельного батальона прибыл лидер ПС Дмитрий Ярош. Перед строем он сообщил о разговоре с начальником Генерального штаба Виктором Муженко. "Приказа разоружать "Правый сектор" никто не отдавал", - ответ генерала-полковника. С лидером "Правого сектора" прибыл и заместитель министра обороны. На данный момент в Киеве бойцы "Правого сектора" пришли под стены Администрации президента на улице Банковой. Участие в акции принимают более 200 человек.