СБУ проверяет информацию относительно угроз в адрес Парубия и Пашинского - Наливайченко
20:55, 23 апреля 2015Политика
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СБУ получила информацию об угрозах в адрес первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергея Пашинского.
СБУ проверит информацию об угрозах Парубию и Пашинскому / Фото УНИАН
Об этом УНИАН со ссылкой на главу СБУ Валентина Наливайченко, сообщили в пресс-центре СБУ.
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По его словам, как отмечают в пресс-центре, эта информация тщательно анализируется, принимаются все предусмотренные законом меры безопасности.
Ранее УНИАН сообщал, что Пашинский считает, что его и Парубия планировал похитить Захарченко.
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