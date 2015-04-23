СБУ проверяет информацию относительно угроз в адрес Парубия и Пашинского - Наливайченко

Об этом УНИАН со ссылкой на главу СБУ Валентина Наливайченко, сообщили в пресс-центре СБУ.

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По его словам, как отмечают в пресс-центре, эта информация тщательно анализируется, принимаются все предусмотренные законом меры безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что Пашинский считает, что его и Парубия планировал похитить Захарченко.