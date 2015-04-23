Пашинский считает, что его и Парубия планировал похитить Захарченко

Спецоперацию по похищению народного депутата Сергея Пашинского и первого вице-спикера Андрея Парубия планировал экс-глава МВД Виталий Захарченко.

Об этом в беседе LB.ua рассказал Сергей Пашинский, комментируя появившуюся накануне в СМИ информацию о разработанном Россией плане по похищению его и Парубия.

"Действительно, по линии наших спецслужб была получена такая информация – сегодня она у нас есть. Более того, по сведениям наших специалистов за этой спецоперацией стоит бывший глава МВД Виталий Захарченко», - отметил он.

Говоря о роли экс-главы МВД, Пашинский выразил уверенность, что проведя операцию по похищению его и Парубия, а также дальнейшей их доставки в РФ для показательного судебного процесса, связанного с событиями 2 мая 2014 года в Одессе, Захарченко таким образом «рассчитывал выслужиться перед своими новыми хозяевами».

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Вместе с тем, нардеп не сомневается, «что уже очень скоро все главари прежнего режима, включительно с Януковичем и Захарченко, предстанут перед справедливым украинским судом и ответят за все, что совершили».

Напомним, по информации украинских спецслужб на спецоперацию по похищению Россия выделил 20 млн долларов.