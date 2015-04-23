The New York Times: Клинтон тайной сделкой отдала России часть месторождений урана в США

Об этом сообщает Новое Время.

Эта сделка предоставляла России контроль над одной пятой месторождений руды в США, поскольку урановые месторождения, зарегистрированной в Канаде компании, простираются от Центральной Азии до западных территорий США.

Поскольку уран считается стратегическим продуктом, сделка должны была получить одобрение комитета, в который входили представители американских властей, в том числе Госдепа, возглавляемого в то время Хиллари Клинтон, пишет издание. В процессе приобретения Росатомом контроля над Uranium One с 2009 по 2013 год был зафиксирован также перевод средств главой компании в Фонд Клинтонов на сумму 2,35 млн долларов. Помимо этого, было еще несколько транзакций. Эти средства не были указаны в декларации Клинтон вопреки договоренностям с Белым домом.

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Кроме того, сразу после заявления РФ о намерении купить мажоритарный пакет акций Uranium One Билл Клинтон получил 500 тысяч долларов за выступление в одном из российских инвестиционных банков, связанных с Кремлем и оперирующем акциями Uranium One, пишет NYT.

В то же время, отмечает издание, неизвестно, повлияли ли эти пожертвования на заключение сделки.