Основные пункты договоренности по ядерной программе Ирана

Об этом после завершения недельных переговоров заявили министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе и координатор "шестерки" - глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает ТСН.

Стороны договорились, что большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу.

Причем ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Единственным предприятием по обогащению урана останется завод в Натанзе, он будет производить уран, обогащенный до 3,76%, но только для гражданских целей.

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Предприятие в Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики. Мощностей по обогащению урана там не будет.

МАГАТЭ будет следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер. Эксперты организации получат доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет.

Санкции США, Евросоюза и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана, которое запланировано на конец июня.

Причем ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов и ЕС будут действовать некоторое время после снятия санкций СБ ООН, а потом тоже будут отменены. Производить проект окончательного соглашения уже приступили эксперты. Сегодняшние договоренности Ирана с "шестеркой" лягут в основу ее текста, сообщила Могерини.