Польский публицист: Янукович лгал дипломатам ЕС, что заработал свои миллионы на игре в покер
Экс-президент Украины Виктор Янукович, пытаясь оправдаться перед европейскими партнерами по переговорам об ассоциации с ЕС, выдвигал противоречивые версии происхождения своего богатства.
Об этом в эфире Громадское на русском рассказал польский публицист Михал Потоцкий, автор книги "Волки живут вне закона", которая выходит в Польше, сообщает Новое время.
По словам публициста, евродипломаты Пэт Кокс и Александр Квасьневский рассказали польским авторам книги, что окруживший себя роскошью Межигорья Янукович хотел объяснить им, откуда у него такие большие деньги.
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"Один раз он рассказал Квасьневскому, что заработал эти деньги в 70-80 годах, когда работал в Германии как какой-то "экспериментационный водитель" в компании BMW. На что Квасьневский задал вопрос: "Вы, наверное, очень хорошо говорите по-немецки? ". После чего тема закрылась, отмечает Потоцкий.
Отмечается, что во второй раз Янукович ему поведал, якобы в начале 90-х он выиграл деньги в покер и стал миллионером.
"Не знаю, можно ли было в Советском Союзе столько в покер выиграть. Думаю, нет", - выразил сомнения польский журналист.
Подобных примеров лжи, в том числе мелкой, по словам польских дипломатов, в общении с украинским экс-президентом было много.
"Он лгал даже тогда, когда совершенно не было смысла лгать, - передает их впечатления Потоцкий. - Что можно говорить о серьезных разговорах, о политике и какой-то стратегической дружбе с Евросоюзом?".