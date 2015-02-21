Янукович обещает вернуться в Украину, как только появится возможность

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью российскому "Первому каналу", что вернется в Украину, как только у него появится такая возможность, передают РИА Новости.

"У меня не выходили из головы мысли о том, чтобы вернуться и возглавить сначала протестное движение, но все приходили к однозначному мнению о том, что если я вернусь, то враги сделают все, чтобы меня уничтожить. Мои соратники были против, чтобы я поехал в Украину. События развивались стремительно, и я сожалею, что я не смог этого сделать. Как только у меня появится возможность, я вернусь и сделаю все, чтобы облегчить жизнь жителям Украины", — сказал экс-президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

В отношении Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Читайте такжеРада лишила Януковича звания президента

12 января 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Николая Азарова и еще нескольких человек.