Ни одно дело по «межигорским» документам за год не передано в суд - СМИ

Об этом говорится в программе Радио Свобода и «Первого национального» телеканала «Схемы».

«Таких производств еще не было. По этим материалам проводится расследование и в большинстве, что касается подозреваемых лиц, они отсутствуют на территории Украины. Нами по отдельным эпизодам готовятся документы о подозрении и лица объявляются в розыск», - ответил журналистам руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на вопрос, дошло ли хоть одно расследование до суда.

«Большинство из документов проработаны. У нас сидела на этих документах целая группа следователей, которые их осматривали. И они были систематизированы по направлениям, по тематике. Эти документы приобщены к производству, что касается комплекса преступных действий по завладению государственным имуществом бывшего президента Януковича и лиц из его окружения. То есть, это общая тема хищения», - рассказал Сергей Горбатюк.

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Журналисты сняли на видео комнату в управлении специальных расследований ГПУ, где хранятся документы, изъятые в прошлом году из Межигорья. Часть документов сейчас находится на экспертизе, которая оценивает реальную стоимость резиденции, сообщил Сергей Горбатюк.

После бегства Януковича 22 февраля 2014 года журналисты и волонтеры объединили усилия, чтобы спасти и проанализировать документы, которые неизвестные лица пытались уничтожить, утопив в Киевском море возле берегов резиденции «Межигорье». Проект получил название «ЯнуковичЛикс», все документы были высушены, отсканированы и опубликованы на сайте yanukovychleaks.org. Впоследствии журналисты провели и опубликовали на сайте около двух десятков расследований, основанных на материалах из «Межигорья».