В НФ опровергли очередной фейк российских пропагандистов относительно Яценюка

В пресс-службе партии "Народный фронт" в очередной раз опровергают абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу.

На странице "Народного фронта" в Facebook размещено фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ.

В сообщении отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк про бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и его семью": "Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта".

"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты с тяжкого похмелья придумают новые детали. В этот раз у фейка упоминается паспорт Вануату", - отмечают в пресс-службе партии.

"Эта нелепая ахинея традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют".

"Предупреждаем: верить российской "кисельовщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - отмечают в "Народном фронте".