Глава Нацполиции предупредил о парализации правоохранительной системы, если не изменить УПК

17:44, 01 марта 2018
Политика
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Князев призвал ВР срочно внести некоторые изменения в обновленный УПК / фото УНИАН

Соответствующее предложение он высказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Князев отметил, что 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Законом также внесены изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

Так, согласно этим изменениям, ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно по областным главкам полиции.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения на проведение обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры пресечения. Поэтому сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту нахождения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.

«Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС», - отметил Князев.

Он добавил, что это приведет к неоправданному расходованию времени следователями на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на судей местных судов.

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Кроме того, согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) КПК, следователь лишен права на назначение экспертиз. Новая редакция указанной статьи значительно ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Также глава Нацполиции обратил внимание депутатов на вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку. В частности, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК, закончился, а какой-либо личности так и не было сообщено о подозрении.

По словам Князева, сегодня в производстве следственных подразделений Нацполиции находится более 1 млн уголовных производств. Из этого количества лицу сообщено о подозрении только в 6,6 тыс. Внесенные в УПК изменения  приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

При отсутствии переходных положений в части принятия решений по уголовным производствам, начатым до вступления в силу закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700-800 тыс. производств. Это, в свою очередь, противоречит доктрине уголовного права, которым предусмотрены сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Князев добавил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Поэтому глава Нацполиции отметил, что при подготовке законопроекта не был учтен ряд проблемных вопросов.

«Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон - это парализует работу правоохранительной системы», - подчеркнул Князев.

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Теги: #Уголовно-процессуальный кодекс#глава Нацполиции#изменения в УПК#Сергей Князев