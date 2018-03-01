Глава Нацполиции предупредил о парализации правоохранительной системы, если не изменить УПК

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, на сегодняшний день одновременному закрытию подлежат как минимум 700-800 тысяч производств.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал народных депутатов срочно внести некоторые изменения в обновленный Уголовный процессуальный кодекс, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.

Соответствующее предложение он высказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Князев отметил, что 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Законом также внесены изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

Так, согласно этим изменениям, ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно по областным главкам полиции.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения на проведение обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры пресечения. Поэтому сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту нахождения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.

«Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС», - отметил Князев.

Он добавил, что это приведет к неоправданному расходованию времени следователями на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на судей местных судов.

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Кроме того, согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) КПК, следователь лишен права на назначение экспертиз. Новая редакция указанной статьи значительно ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Также глава Нацполиции обратил внимание депутатов на вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку. В частности, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК, закончился, а какой-либо личности так и не было сообщено о подозрении.

По словам Князева, сегодня в производстве следственных подразделений Нацполиции находится более 1 млн уголовных производств. Из этого количества лицу сообщено о подозрении только в 6,6 тыс. Внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

При отсутствии переходных положений в части принятия решений по уголовным производствам, начатым до вступления в силу закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700-800 тыс. производств. Это, в свою очередь, противоречит доктрине уголовного права, которым предусмотрены сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Князев добавил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Поэтому глава Нацполиции отметил, что при подготовке законопроекта не был учтен ряд проблемных вопросов.

«Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон - это парализует работу правоохранительной системы», - подчеркнул Князев.