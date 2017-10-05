НАБУ призывает Порошенко ветировать изменения в УПК

НАБУ призывает президента Петра Порошенко ветировать изменения в Уголовный процессуальный кодекс, принятые Верховной Радой 3 октября. Об этом говорится на сайте НАБУ.

"Законопроект №6232, который среди прочего предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (так называемая "судебная реформа"), содержит ряд противоречий, которые в случае вступления в силу, могут парализовать работу органов досудебного расследования", - убеждены в ведомстве.

«Наибольшее беспокойство вызывает поправка к ст. 219 УПК Украины, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования тяжких преступлений до 6 месяцев с момента внесения сведений в ЕРДР, с возможностью продления расследования по решению суда еще на полгода», - говорится в сообщении.

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"Подчеркиваем, раскрытия и расследования сложных коррупционных схем в столь сжатые сроки является невозможным. Для примера, при расследовании схем, связанных с выводом средств за границу, детективы НАБУ обнаруживают цепочку, которая состоит в среднем из 7-10 звеньев, через которые украденные у украинцев деньги перечисляются конечным бенефициарам. Для получения доказательств по делу сыщики должны проанализировать банковские операции предприятия каждого звена. При таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК детективу понадобится минимум 7-10 месяцев, не говоря о дальнейшем проведении экспертных исследований", - считают в НАБУ.

Другим риском новых норм УПК в ведомстве считают закрытие в судебном порядке производств, в которых сроки досудебного расследования превышают шесть месяцев, по инициативе самих фигурантов текущих расследований: "В предложенных к Уголовного процессуального кодекса изменениях отсутствуют переходные положения, которые бы выводили из-под действия Кодекса текущие дела, где никому не объявлено о подозрении".

Спорной в НАБУ также считают норму о полномочиях следователя-судьи определять целесообразность проведения экспертиз, обязательства следователя перед проведением обыска обращаться в суд, чтобы тот истребовал, чтобы собственник добровольно давал отыскиваемые вещи, предметы или технику, а также предоставление судьям полномочия отменять уведомление о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве.

"Национальное бюро убеждено: принятие подобных изменений в уголовное процессуальное законодательство заблокирует расследование тяжких и особо тяжких преступлений и сделает невозможным привлечение виновных к ответственности. Национальное бюро призывает Президента Украины не допустить блокирования работы органов досудебного расследования, ветировав противоречивые изменения в Уголовный процессуальный кодекс", - резюмируют в сообщении.